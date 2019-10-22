«Галатасарай» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция начнётся 22 октября в 22:00

Сегодня, 22 октября, состоятся первые матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе A стамбульский «Галатасарай» будет принимать мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В роли его ассистентов выступят Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервным рефери на эту встречу назначен Даниэле Довери.

«Галатасарай» и «Реал» начали кампанию в Лиге чемпионов неудачно. Мадридцы набрали лишь одно очко, сыграв вничью с «Брюгге» (2:2). В первом матче «Реал» уступил «ПСЖ». «Галатасарай» также набрал одно очко в матче с «Брюгге» (0:0) и проиграл «ПСЖ» (0:1). Стамбульцы до сих пор не забили ни одного мяча в Лиге чемпионов.