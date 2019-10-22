Черчесов посетил мероприятия в память о Яшине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на мероприятие в Москве в память о бывшем вратаре московского «Динамо» и сборной СССР Льве Яшине, которому сегодня, 22 октября, исполнилось бы 90 лет, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



На Ваганьковском кладбище, где похоронен легендарный голкипер, прошло возложение цветов на его могилу. С речью выступили руководители «Динамо», экс-партнёры Яшина по национальной команде и дочь Льва Ивановича. Также участие в мероприятии принял ряд экс-футболистов и тренеров и болельщики бело-голубых.



Яшин защищал цвета «Динамо» на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1950 по 1971 год. В сборную СССР экс-вратарь вызывался с 1954 по 1970 год.

Руководители и болельщики «Динамо» возложили цветы на могилу Яшина