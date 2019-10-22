Руководители и болельщики «Динамо» возложили цветы на могилу Яшина

В Москве состоялось мероприятие в память о бывшем вратаре московского «Динамо» и сборной СССР Льве Яшине, которому сегодня, 22 октября, исполнилось бы 90 лет, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
На Ваганьковском кладбище, где похоронен легендарный голкипер, прошло возложение цветов на его могилу. С речью выступили руководители «Динамо», экс-партнёры Яшина по национальной команде Анзор Кавазашвили и Владимир Пономарёв, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова и дочь Льва Ивановича. Также участие в мероприятии приняли экс-футболисты Ринат Дасаев, Владимир Пильгуй, Евгений Ловчев и Никита Симонян, тренеры Михаил Гершкович, Сергей Силкин и Борис Игнатьев и болельщики бело-голубых.
Яшин защищал цвета «Динамо» на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1950 по 1971 год. В сборную СССР экс-вратарь вызывался с 1954 по 1970 год.
- 22 октября 2019
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