Черчесов, игроки «Динамо» и ветераны футбола почтили память Яшина. Главные фото

22 октября, в день рождения Льва Ивановича Яшина, которому сегодня исполнилось бы 90 лет, на Ваганьковском кладбище собрались те, кто окружал прославленного вратаря при жизни: его семья и друзья-соратники, среди которых оказался знаменитый болгарский футболист Христо Бонев, специально прилетевший в Москву на мероприятия, посвящённые памяти Яшина, а также все те, для кого имя Льва Ивановича по сей день остаётся самым значимым в истории отечественного спорта.
Почтить память легенды пришли представители футбольного клуба «Динамо» (Москва), руководители Общества «Динамо», РФС во главе с Никитой Симоняном и РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, тренерский штаб, административно-технический персонал и в полном составе футболисты московского «Динамо», которые в связи с тренировкой подъехали чуть позже, а также прославленные ветераны отечественного футбола и простые болельщики. Были и молодые воспитанники Академии «Динамо», которая гордо носит имя знаменитого вратаря, в полном составе молодёжная команда.
Главные кадры с мероприятия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 22 октября 2019
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