«Атлетико» — «Байер»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и леверкузенского «Байера» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт сегодня, 22 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Фелипе, Лоди, Коке, Эррера, Томас, Сауль, Корреа, Диего Коста.
«Байер»: Храдецки, Вайзер, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Беллараби, Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Фолланд, Хаверц.
Соперниками «Атлетико» и «Байера» по группе D являются «Ювентус» и «Локомотив». После двух туров первые два места в таблице занимают бьянконери и «матрасники», на счету которых по 4 очка. «Железнодорожники» (3) располагаются на третьей строчке. «Байер» (0) замыкает квартет.
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