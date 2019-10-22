«Галатасарай» — «Реал»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Галатасарая» и «Рела» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Луйиндама, Маркан, Нагатомо, Донк, Н'Зонзи, Сери, Беланда, Андоне, Бабель.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Вальверде, Родриго, Бензема, Азар.
«Галатасарай» и «Реал» начали кампанию в Лиге чемпионов неудачно. Мадридцы набрали лишь одно очко, сыграв вничью с «Брюгге» (2:2). В первом матче «Реал» уступил «ПСЖ». «Галатасарай» также набрал одно очко в матче с «Брюгге» (0:0) и проиграл «ПСЖ» (0:1). Стамбульцы до сих пор не забили ни одного мяча в Лиге чемпионов.
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