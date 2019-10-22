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«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» в ЛЧ, «Бавария» обыграла «Олимпиакос»

«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» в ЛЧ, «Бавария» обыграла «Олимпиакос»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионет «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хоязев со счётом 5:0.

Голами в составе английской команды отметились нападающие Гарри Кейн и Сон Хын Мин, записавший на свой счёт по два забитых мяча, а также полузащитник Эрик Ламела.

В другом матче группы В «Олимпиакос» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей и завершилась победой гостей со счётом 3:2. За победителей забили хавбек Корентин Толиссо и форвард Роберт Левандовски, оформивший дубль в этой встрече.

С турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
5 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Кейн – 9'   2:0 Мин – 16'   3:0 Мин – 44'   4:0 Ламела – 57'   5:0 Кейн – 72'
Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Эль-Араби – 23'   1:1 Левандовски – 34'   1:2 Левандовски – 62'   1:3 Толиссо – 75'   2:3 Гильерме – 79'
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