«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» в ЛЧ, «Бавария» обыграла «Олимпиакос»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионет «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хоязев со счётом 5:0.



Голами в составе английской команды отметились нападающие Гарри Кейн и Сон Хын Мин, записавший на свой счёт по два забитых мяча, а также полузащитник Эрик Ламела.



В другом матче группы В «Олимпиакос» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей и завершилась победой гостей со счётом 3:2. За победителей забили хавбек Корентин Толиссо и форвард Роберт Левандовски, оформивший дубль в этой встрече.

С турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».