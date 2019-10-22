«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» в ЛЧ, «Бавария» обыграла «Олимпиакос»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионет «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хоязев со счётом 5:0.
Голами в составе английской команды отметились нападающие Гарри Кейн и Сон Хын Мин, записавший на свой счёт по два забитых мяча, а также полузащитник Эрик Ламела.
В другом матче группы В «Олимпиакос» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей и завершилась победой гостей со счётом 3:2. За победителей забили хавбек Корентин Толиссо и форвард Роберт Левандовски, оформивший дубль в этой встрече.
С турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».
Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
5 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Кейн – 9' 2:0 Мин – 16' 3:0 Мин – 44' 4:0 Ламела – 57' 5:0 Кейн – 72'
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