Каррера: мне кажется, «Локомотиву» не хватило сил в концовке

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).



«Локомотив» провёл прекрасный матч, но у „Ювентуса“ очень высокий уровень в атаке. Выходят Дибала, Игуаин. У туринцев по сути две команды. Мне кажется, „Локомотиву“ не хватило сил в концовке. Дело не в потере концентрации. Её может не хватить, когда ты ведёшь 3:0 и пропускаешь такой гол. Конечно, игроки „Локомотива“ ошиблись, Баринов дал сопернику подготовить удар. Нужно было заставить Алекса Сандро перевести мяч на правую ногу. Ему никак нельзя давать бить с левой. А защитник смотрел на мяч и уже потом увидел, что происходит на отскоке. Дибала, как нападающий, сразу понял, что нужно бежать. В этом защитник ошибся», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Каррера: Миранчуки готовы играть в великом европейском клубе