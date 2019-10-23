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Каррера: Миранчуки готовы играть в великом европейском клубе

Каррера: Миранчуки готовы играть в великом европейском клубе
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Ювентуса» и московского «Спартака» Массимо Каррера после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» (2:1) высказался о перспективах полузащитников «железнодорожников» Антона и Алексея Миранчуков.

«По-моему, Миранчуки готовы играть в Европе. И Головин подтвердил — его уровень в „Монако“ очень серьёзный. Эти парни готовы играть на высоком уровне. Они хорошо подготовлены технически, физически. Поэтому вполне готовы играть в великом европейском клубе. Не лучше ли им начать в клубе уровня „Кальяри“? Нет. По-моему, сильные футболисты должны играть с сильными футболистами. Это два классных игрока, которые могут выступать в „Ювентусе“, „Роме“ или „Милане“, — сказал Каррера в эфире телеканала „Матч ТВ“.

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