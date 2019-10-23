Зидан: меня не беспокоит форма Азара, он становится лучше и лучше
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0) признался, что не беспокоится из-за неважной формы Эдена Азара. Бельгийский полузащитник имел прекрасный шанс удвоить преимущество «Реала», но упустил голевой момент, пробив в перекладину уже пустых ворот.
«Это не беспокоит меня. Азар становится лучше и лучше, он будет и дальше прогрессировать. Важно, что он создаёт моменты. И он будет их реализовывать.
Куртуа спас нас в первом тайме. Мы рады за него и за всю команду, ему был нужен такой матч. Он помог нам набрать три очка.
Всегда бывает много критики в случае поражения. Но мы победили, игроки заслужили этот успех», — цитирует Зидана Mirror.
«Реал» обыграл «Галатасарай» благодаря голу Крооса
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