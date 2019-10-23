«Реал» обыграл «Галатасарай» благодаря голу Крооса
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл турецкий «Галатасарай» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен». Обслуживал матч итальянский арбитр Даниэле Орсато. В качестве его ассистентов выступили Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.
Единственный гол был забит на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал немецкий полузащитник «Королевского клуба» Тони Кроос, которому ассистировал бельгийский форвард Эден Азар.
Таким образом, «Реал» одержал первую победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
«Реал», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) — на 4-м месте в группе.
В 4-м туре «Реал» и «Галатасарай» 6 ноября сыграют в Мадриде.
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