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«Реал» обыграл «Галатасарай» благодаря голу Крооса

«Реал» обыграл «Галатасарай» благодаря голу Крооса
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл турецкий «Галатасарай» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен». Обслуживал матч итальянский арбитр Даниэле Орсато. В качестве его ассистентов выступили Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Единственный гол был забит на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал немецкий полузащитник «Королевского клуба» Тони Кроос, которому ассистировал бельгийский форвард Эден Азар.

Таким образом, «Реал» одержал первую победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Реал», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) — на 4-м месте в группе.

В 4-м туре «Реал» и «Галатасарай» 6 ноября сыграют в Мадриде.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Кроос – 18'
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