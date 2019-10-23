Тарханов уволен с поста главного тренера «Пюника»
Как стало известно «Чемпионату», Александр Тарханов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Пюника».
Специалист возглавил армянский клуб в этом году. Ранее он работал в ряде российских клубов, среди которых ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Ахмат», «Кубань», «Химки» и «Урал». Также Тарханов тренировал команды из Узбекистана и Болгарии.
После 11 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги Армении «Пюник» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Отставание от лидера первенства в лице «Арарата» составляет 9 очков. Всего в соревнованиях участвуют 10 команд. С положением других клубов в таблице можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно по ссылке.
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