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Тедеско получил первый штраф от КДК после прихода в «Спартак»

Тедеско получил первый штраф от КДК после прихода
Тедеско получил первый штраф от КДК после прихода в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях к главным тренерам казанского «Рубина» и московского «Спартака» по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0).

«Роман Шаронов выходил шесть раз за пределы технической зоны, штраф лично – 20 тысяч рублей. Доменико Тедеско выходил три раза, оштрафован лично на 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Матч «Спартака» с «Рубином» стал дебютным для главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. Специалист возглавил московскую команду 14 октября во время паузы на международные встречи. Ранее он работал в «Шальке-04», откуда был уволен в марте этого года.

С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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