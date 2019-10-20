Его команда слабее, чем у Карреры. Но ему точно дадут спокойно работать, в отличие от Кононова.

Он вам не Массимо, и он вам не Олег. Что будет с Тедеско в «Спартаке»

Вы уже знакомы с новым фаворитом Леонида Федуна.

Чего ждать от Тедеско в «Спартаке». 6 фактов о нём, которые помогут разобраться Доменико прекрасно ладит с фанатами, но может потерять контроль над раздевалкой.

Доменико Тедеско – 34. Он – тактический фанатик. И не надо врать, парень пришёл в «Спартак» точно не за деньгами – та же сумма (1,5 млн евро) капала бы ему и в «Шальке», за абсолютное безделье. Но свобода – рабство, когда в неволе твои идеи. Поэтому застоявшийся Тедеско так резво наводит шороху в Москве.

Переносит базу из Тарасовки в Тушино. Делает офис на стадионе. Выбирает скамейку, чтобы не орать на лайнсмена. Ставит Тиля на верхушку ромба, почти в атаку. Меняет Шюррле на Мирзова. Выпускает молодого Умярова в основе. И этого неполного набора фокусов уже достаточно, чтобы найти место в сердечке болельщиков.

Им ведь сейчас подойдёт любой кипиш – лишь бы не унылый Кононов. И не важно вовсе, что в первом матче Тедеско «Спартак» забьёт 0 и ударит по воротам всего 7 раз. Не заметят этого, не усомнятся в новом спасителе – и точно дадут работать.

Тедеско изменил в «Спартаке» вообще всё. Но начать с победы не смог Игра вторым номером, удивительная схема, вулкан эмоций – и нули на табло.

Доменико — не Олег

И дадут вот почему.

Тедеско — достаточно самостоятельный парень, чтобы не рассказывать о футболе Бескова, а с жёстким тактом закрыть тему: «Я знаю и уважаю ветеранов клуба, но сейчас мои мысли о команде». Всё. Вопросов о спартаковском духе больше не будет.

Он слишком умён, чтобы залезать в квадратные скобки: «Я не знаю, сколько времени нужно, чтобы построить свою игру. Всё зависит от ситуации. Сейчас она такова, что надо взять максимум очков до зимней паузы». Всё. Тема легендарного стиля тоже закрыта.

Он разумен и заранее не называет игроков, с которыми всех победит. Старики не играют, а капитаном назначен иностранец.

Он открыт и ироничен, когда говорит о чрезмерной любви к прыжкам на бровке. Всё это так не похоже на нашего «не крикуна, а тренера» Олега, который обещал построить футбол Бескова за 4 месяца, якобы доверившись (на самом деле нет) ветеранам – Комбарову, Глушакову и Реброву.

Именно поэтому биологические особи за спиной у Тедеско не будут бросаться в него носками или требовать продать пиджак перед возвращением в Беларусь. Ещё раз напомним — Кононова ведь умудрялись унижать даже за победы. И сейчас даже неприятно подумать, как бы ещё его называли, сыграй он первый матч в «Спартаке» так же, как Тедеско с «Рубином».

Но Доменико вам не Олег. И слава богу.

Как Тедеско хочет добиваться остроты в атаке. Пример игры нового «Спартака» Семь тысяч знаков про одну атаку (это не шутка).

Доменико – не Массимо

Но Тедеско и не Каррера. Он будет задорно говорить о разных видах прессинга, но вы точно не дождётесь от него фраз из пацанских цитатников вроде: «Спартак» — это фамилия на спине, а не ромб на груди».

Не схватит он и переводчика за горло. Для объяснения, как задушить или взять хоть в плен, хоть за яйца другую команду, у него будут другие, тактические схемы. Правда, не факт, что до наших игроков такая подача дойдёт лучше.

Доменико вряд ли будет вести тихую войну, благолепно улыбаясь, а на самом деле аккуратно убирая не подходящих его структуре прежних лидеров. Тедеско просто и сразу выпрет таких людей из состава, как Налдо с Хеведесом из «Шальке». В нынешнем «Спартаке», есть уверенность, под прицелом даже Шюррле.



Тедеско не будет требовать новых футболистов и никогда не скажет, что хочет сам отвечать за трансферы. Не будет рядом с ним и новых друзей-агентов. Все его помощники, в том числе и имиджевые, – немцы. И вновь не факт, что для России это так уж дальновидно.

Наконец, и это самое важное, в распоряжении Доменико окажется куда более слабая команда, чем та, которая была у Массимо. В ней пока нет ни костяка, ни форварда возможностей Зе Луиша, ни распасовщика уровня Фернандо, ни звезды уровня Промеса, ни куража имени Глушакова. Так что пока Тедеско будет скакать по бровке и творчески метаться, все вокруг постараются терпеть.

И вот если Доменико успеет провести удачные опыты до наступления стадии хейта, то выживет. Ну а в ином случае – мы все знаем этот цикл жизни– «чемодан-вокзал-Берлин» наступит для него с первого месяца лета.