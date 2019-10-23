«Валенсия» на 95-й минуте упустила победу в матче с «Лиллем»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н «Лилль» сыграл вничью с «Валенсией» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лилле на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч немецкий арбитр Дениз Айтекин, в качестве его ассистентов выступили Эдуард Байтингер и Рафаэль Фольтин.

Счёт был открыт на 63-й минуте. Парехо пасом на правый фланг запустил Гамейро, тот от края штрафной прострелил в центр, Черышев мяч обработал и пробил точно в дальний угол. На 84-й минуте «Валенсия» осталась вдесятером из-за удаления Муктара Дьякаби. В компенсированное время «Лилль» спас от поражения Нанитамо Иконе.

«Валенсия», набрав четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Лилль» (1) — на 4-м месте в группе.

В 4-м туре «Валенсия» сыграет с «Лиллем» на своём поле. Встреча состоится 5 ноября в Валенсии на стадионе «Месталья». Начало матча — в 23:00 мск.