Холанн — 1-й игрок в истории ЛЧ, забивший шесть голов в трёх первых матчах
Норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн отметился дублем в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:3).
Благодаря этому на счету форварда стало шесть голов в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Холанн стал первым игроком в истории турнира, который забил шесть голов в трёх первых матчах в Лиге чемпионов в своей карьере.
Холанн стал известен после того, как стал лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата мира U20, который состоялся в Польше. Футболист забил на турнире девять голов, причём отличился в одном матче — с командой Гондураса (12:0).
19-летний Холанн перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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