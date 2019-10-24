Холанн — 1-й игрок в истории ЛЧ, забивший шесть голов в трёх первых матчах

Норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн отметился дублем в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:3).

Благодаря этому на счету форварда стало шесть голов в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Холанн стал первым игроком в истории турнира, который забил шесть голов в трёх первых матчах в Лиге чемпионов в своей карьере.

Холанн стал известен после того, как стал лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата мира U20, который состоялся в Польше. Футболист забил на турнире девять голов, причём отличился в одном матче — с командой Гондураса (12:0).

19-летний Холанн перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.