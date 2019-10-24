Баннер фанатки с золотыми зубами и полёт Кержакова. Фото с матча «Зенита» в ЛЧ

23 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 25-й минуте. Бразильский защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос с фланга выполнил подачу в штрафную, игроки «РБ Лейпциг» отбились, но Ярослав Ракицкий подобрал отскок и отправил мяч в нижний угол ворот. В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие. Конрад Лаймер пропустил мяч на Марселя Забитцера, получил обратную передачу в штрафной площади и пробил мимо Михаила Кержакова. На 59-й минуте хозяев вывел вперёд Забитцер. Клостерман прошёл по левому флангу и навесил в штрафную, Забитцер принял мяч и нанёс удар по диагонали в дальнюю девятку.
«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 3-м месте.
Лучшие кадры с матча «РБ Лейпциг» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лейпциге.
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