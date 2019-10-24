Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лига чемпионов, 3-й тур. Результаты 23 октября

Лига чемпионов, 3-й тур. Результаты 23 октября
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершились матчи второго игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Группа E

«Ред Булл Зальцбург» Германия — «Наполи» Италия — 2:3
Голы: Эрлин Холанн (40, 72) – Дрис Мертенс (17, 64), Лоренцо Инсинье

«Генк» Бельгия — «Ливерпуль» Англия — 1:4
Голы: Стивен Одей (88) – Алекс Окслейд-Чемберлен (2, 57) Садион Мане (77) Мохамед Салах (87)

Группа F

«Славия» Чехия – «Барселона» Испания- 1:2
Голы: Ян Борил (50) – Лионель Месси (3), Петер Олайинка (автогол) (57)

«Интер» Италия — «Боруссия» Д. Германия — 2:0
Голы: Лаутаро Мартинес (22), Антонио Кандрева (89)

Группа G

«РБ Лейпциг» Германия — «Зенит» Россия — 2:1
Голы: Конрад Лаймер (49) Марсель Забитцер (59) – Ярослав Ракицкий (25)

«Бенфика» Португалия — «Лион» Франция- 2:1
Голы: Рафаэл Силва (4), Пицци (85) – Мемфис Депай (70)

Группа H

«Аякс» Нидерланды — «Челси» Англия — 0:1
Голы: Миши Батшуайи (86)

«Лилль» Франция — «Валенсия» Испания — 1:1
Голы: Нинитамо Иконе (90+5) – Денис Черышев (63)

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019