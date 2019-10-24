Лига чемпионов, 3-й тур. Результаты 23 октября

Завершились матчи второго игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Группа E
«Ред Булл Зальцбург» Германия — «Наполи» Италия — 2:3
Голы: Эрлин Холанн (40, 72) – Дрис Мертенс (17, 64), Лоренцо Инсинье
«Генк» Бельгия — «Ливерпуль» Англия — 1:4
Голы: Стивен Одей (88) – Алекс Окслейд-Чемберлен (2, 57) Садион Мане (77) Мохамед Салах (87)
Группа F
«Славия» Чехия – «Барселона» Испания- 1:2
Голы: Ян Борил (50) – Лионель Месси (3), Петер Олайинка (автогол) (57)
«Интер» Италия — «Боруссия» Д. Германия — 2:0
Голы: Лаутаро Мартинес (22), Антонио Кандрева (89)
Группа G
«РБ Лейпциг» Германия — «Зенит» Россия — 2:1
Голы: Конрад Лаймер (49) Марсель Забитцер (59) – Ярослав Ракицкий (25)
«Бенфика» Португалия — «Лион» Франция- 2:1
Голы: Рафаэл Силва (4), Пицци (85) – Мемфис Депай (70)
Группа H
«Аякс» Нидерланды — «Челси» Англия — 0:1
Голы: Миши Батшуайи (86)
«Лилль» Франция — «Валенсия» Испания — 1:1
Голы: Нинитамо Иконе (90+5) – Денис Черышев (63)
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