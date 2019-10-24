Американская футболистка Морган ждёт ребёнка от хавбека «Лос-Анджелес Гэлакси»
Звезда сборной США по футболу Алекс Морган сообщила, что ждёт ребёнка. Предполагается, что малышка родится в апреле 2020 года.
30-летняя Морган беременна от хавбека «Лос-Анджелес Гэлакси» Сервандо Карраско.
«Ребёнок ещё не родился, но мы уже его обожаем! Новый член семьи Карраско скоро появится на свет», — написала Морган в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Морган.
На прошедшем чемпионате мира по футболу среди женщин Морган забила шесть мячей и помогла американкам выиграть золотые медали. В общей сложности она провела 169 матчей за сборную и забила 107 мячей.
Морган и Карраско впервые встретились, когда оба играли на университетском уровне в Калифорнии. Спортсмены поженились в 2014 году.
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