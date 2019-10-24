Лукас Сантос: в отеле один из руководителей сказал: «Ты уже продан в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о сорвавшемся переходе в клуб из «Васко да Гамы» в январе этого года. 20-летний бразилец перебрался в стан «армейцев» в сентябре на правах аренды с правом выкупа.
«Почему первый трансфер в ЦСКА в январе 2019-го сорвался? Со взрослой командой я поехал играть в Эспириту-Санту. После обеда в отеле один из руководителей подозвал меня к себе и сказал: «Ты уже продан в ЦСКА. Возвращайся в Рио, собирай вещи и готовься к перелёту в Россию». Мой агент тоже говорил, что сделка вот-вот состоится, но за всеми деталями я не следил.
Но очень быстро информация о моём трансфере попала в медиа. Фанаты «Васко» выразили недовольство президенту — скажем так, немного «придушили» его. Босс клуба решил взять паузу. Я расстроился, конечно, но продолжил работать. Считаю, что Господь делает всё в своё время, поэтому в итоге я оказался здесь и хочу продолжать играть за ЦСКА», — цитирует Сантоса Sport24.
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