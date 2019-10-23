Гончаренко объяснил небольшое количество игрового времени у Лукаса Сантоса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о редких появлениях на поле новичка команды полузащитника Лукаса Сантоса.



«В чём должен прибавить Лукас Сантос, чтобы регулярно выходить в стартовом составе? Тут нужно понимать, что есть Сигурдссон, который не даёт повода для замен. Лукас выглядит лучше с каждым днём, он нравится болельщикам. Очень много параметров нужно учитывать, особенно при стандартах. Если они будут вдвоём на поле, то нам уже нужно поломать голову.



Нынешние матчи Лиги Европы уже определяют судьбу группы, но учитывая наше положение, для нас они будут суперопределяющими, не забывайте про нашу разницу. У нас хорошее настроение, ближайший матч был для того, чтобы влиться и наладить связи. Мы его провели успешно», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Гончаренко: ЦСКА не экономит силы в ЛЕ. Слабо представляю такие слова от себя