Лукас Сантос: в Бразилии расизма очень много, в России я с ним не сталкивался

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос, права на которого принадлежат «Васко да Гаме», рассказал о проблемах с расизмом в Бразилии.
«В Бразилии я сталкивался с расизмом, в России — нет. Может, конечно, потому, что я ничего не понимаю по-русски. Но ко мне вообще все относятся дружелюбно. Хотя на родине мне говорили, что многие фанаты здесь — расисты. Я такого не заметил: просто хочу играть в футбол и сосредоточиться на том, что происходит на поле.
Как ни странно, у нас в Бразилии расизма очень много. К сожалению, многие люди нетерпимы к другим культурам. От болельщиков соперника часто слышал оскорбления… У нас в стране с каждым годом всё больше борются с расизмом. Но влияния таких людей, как спортсмены или артисты, недостаточно. Необходимо, чтобы кто-то по-настоящему авторитетный в обществе говорил об этом. Политики, например», — цитирует Сантоса Sport24.
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