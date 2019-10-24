Фанаты «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не смогли попасть на матч

Двое болельщиков «Ливерпуля» попали в курьёзную ситуацию и не смогли попасть на гостевой матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (4:1), который состоялся накануне, 23 октября.
Как сообщает HLN, фанаты мерсисайдцев перепутали Генк с созвучным по названию городом – Гентом. Вместо нужного места назначения они прибыли в другой город и осознали свою ошибку за полчаса до начала матча. В итоге болельщики так и не смогли попасть на стадион и смотрели игру в пабе, потратившись при этом на билеты на поезд.
Пресс-служба «Гента» в «Твиттере» отреагировала на инцидент следующим сообщением: «Если кто-то знает этих двух и может с ними связаться, скажите им, что они приглашены на наш сегодняшний матч с «Вольфсбургом» в Лиге Европы. А после игры мы дадим им уроки географии Бельгии».
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