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Мосгорсуд отклонил апелляцию Малосолова на судебное решение о штрафе за твит

Мосгорсуд отклонил апелляцию Малосолова на судебное решение о штрафе за твит
Футбол / РПЛ 0

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который ранее был приговорён к штрафу на 20 тыс. рублей из-за поста в «Твиттере», в котором он назвал экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано «обезьяной».

«Суд постановил жалобу отклонить, решение Перовского суда оставить в силе», — передаёт слова судьи Андрея Васильева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Адвокат болельщика Александр Быковский сообщил, что он будет подавать кассационную жалобу.

Ранее Малосолов неоднократно говорил, что не закладывал в свой пост какого-либо националистического или расового подтекста. Также болельщик подчёркивал, что судебное решение создаёт прецедент, из-за которого клубы будут судиться с фанатами.

Иск в суд против Малосолова подал московский «Спартак». Гендиректор столичного клуба Томас Цорн говорил, что «Спартак» должен защищать футболистов.

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