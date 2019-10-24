Россия разгромила Сан-Марино в отборе Евро U17 со счётом 7:0

В 1-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 среди команд U17 сборная России принимала Сан-Марино. Матч прошёл на поле футбольного центра Федерации футбола Румынии в городе Буфтя и завершился со счётом 7:0.



Российская команда вышла вперёд уже на 11-й минуте усилиями полузащитника Арсена Захаряна, а спустя всего минуту удвоила преимущество благодаря точному удару хавбека Артёма Соколова. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, сборная довела счёт до крупного – отличился нападающий Владислав Шитов. В период с 77-й по 84-ю минуту форвард россиян Магомедхабиб Абдусаламов сумел отметиться трижды. На 86-й минуте ворота соперника поразил защитник Гаррик Левин.



Соперниками сборной России U17 в отборе Евро-2020 также являются Румыния и Швейцария, с которыми она сыграет 27 и 30 октября соответственно.