«Севилья» разгромила «Дюделанж» в матче Лиги Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» принимала «Дюделанж». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Севильи» Франко Васкес, отправив мяч в ворота соперника на 48-й минуте с передачи хавбека Оливера Торреса. В середине второго тайма Васкес оформил дубль. Через три минуты нападающий хозяев Мунир Эль-Хаддади с паса защитника Серхио Эскудеро довёл счёт до разгромного.

«Севилья», набрав девять очков, возглавляет турнирную таблицу группы А Лиги Европы, «Дюделанж» (3) занимает предпоследнее, третье место.

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