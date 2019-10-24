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«Севилья» разгромила «Дюделанж» в матче Лиги Европы

«Севилья» разгромила «Дюделанж» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» принимала «Дюделанж». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Севильи» Франко Васкес, отправив мяч в ворота соперника на 48-й минуте с передачи хавбека Оливера Торреса. В середине второго тайма Васкес оформил дубль. Через три минуты нападающий хозяев Мунир Эль-Хаддади с паса защитника Серхио Эскудеро довёл счёт до разгромного.

«Севилья», набрав девять очков, возглавляет турнирную таблицу группы А Лиги Европы, «Дюделанж» (3) занимает предпоследнее, третье место.

Посмотреть календарь матчей Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа A. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
3 : 0
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
1:0 Васкес – 48'   2:0 Васкес – 75'   3:0 Эль-Хаддади – 78'
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