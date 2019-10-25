К. Плиев: как-то сорвался на В. Денисова, после игры он дал мне подзатыльник

Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал о взаимоотношениях с партнёрами по команде. Плиев признался, что центральный защитник должен иногда прикрикивать на других игроков, даже если они значительно старше него.
«Кричал на Данченко? В той ситуации я эмоционально подсказал Данченко, потому что мы нервничали. Счёт был скользкий, концовка матча, они атаковали. Сами себе начали придумывать моменты. В тот момент Олег чуть-чуть мог попроще сыграть, и я на эмоциях сказал всё, что я думал. А в жизни я стараюсь быть спокойным, если меня не трогать!
Центральный защитник должен вести игру. Я больше всех вижу, что происходит на поле, поэтому я подсказываю каждому. Это одна из главных задач игрока на нашей позиции.
Слева от меня играет Виталий Денисов, который намного старше меня. Я тоже на него как-то сорвался, и он после игры дал мне подзатыльник. Но всё это было по-дружески и в шутку. На самом деле он мне говорит, что я всё правильно делаю. Я не пихаю, а стараюсь делать лучше для команды. Он сам требует, чтобы я ему подсказывал в любом моменте. Сейчас мы хорошо друг друга понимаем, мне комфортно играть с ним», — цитирует Плиева «Спорт Бизнес Online».
- 25 октября 2019
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