Девушка-агент Лельчук рассказала, чем «Спартак» заинтересовал Тиль

Футбольный агент Полина Лельчук, занимавшаяся переходом Гуса Тиля в «Спартак», рассказала о проделанной работе.

«Работа велась с мая. По России переговоры с клубами вела я. Они проходили с моей подачи и по моей инициативе. Партнёры знали обо всех подводных камнях, были в курсе всех переговорных процессов, договоренностей, стратегии. Дело тут не только в том, чтобы взять и предложить всем клубам разом игрока. Нужно зарекомендовать его на рынке, создать определённый имидж, вызвать интерес с нескольких сторон, чтобы о нём реально заговорили.

Голландия стала «модной» страной для России. И на этих футболистов стали больше обращать внимания. У Гуса идеальная физическая форма. Он атакующий полузащитник, который настрелял такое количество голов, что и нападающие столько не всегда забивают. Он очень эффективный. Голландская школа и понимание игры на высоком уровне. Все понимают: если он выстрелит здесь, то и двери в топ-5 европейских чемпионатов откроются шире для него», — сказала Лельчук корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.