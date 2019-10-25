«Тамбов» поднялся на 2-е место в первенстве «молодёжек», разгромив «Уфу» — 7:1

В 14-м туре молодёжного первенства России «Тамбов» принимал «Уфу». Матч состоялся на стадионе «Локомотив» в Тамбове и завершился со счётом 7:1.



К 32-й минуте хозяевам удалось отличиться дважды усилиями полузащитников Дмитрия Меренчукова и Дениса Леньо. На 38-й минуте гости ответили голом защитника Альберта Гильманшина. В дальнейшем забивал только «Тамбов». Один из мячей на свой счёт записал хавбек Денис Скрыпников. Леньо удалось оформить дубль, Меренчукову – хет-трик.



«Тамбов», набрав 27 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства и уступает только «Динамо» (31). С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».

Результаты других матчей игрового дня:



«Рубин» – «Урал» – 3:2

«Ростов» – «Сочи» – 2:3.