«Тамбов» поднялся на 2-е место в первенстве «молодёжек», разгромив «Уфу» — 7:1
В 14-м туре молодёжного первенства России «Тамбов» принимал «Уфу». Матч состоялся на стадионе «Локомотив» в Тамбове и завершился со счётом 7:1.
К 32-й минуте хозяевам удалось отличиться дважды усилиями полузащитников Дмитрия Меренчукова и Дениса Леньо. На 38-й минуте гости ответили голом защитника Альберта Гильманшина. В дальнейшем забивал только «Тамбов». Один из мячей на свой счёт записал хавбек Денис Скрыпников. Леньо удалось оформить дубль, Меренчукову – хет-трик.
«Тамбов», набрав 27 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства и уступает только «Динамо» (31). С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».
Россия - Молодёжное первенство. 14-й тур
25 октября 2019, пятница. 14:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
Окончен
7 : 1
Уфа-мол.
Уфа
1:0 Меренчуков – 30' 2:0 Леньо – 32' 2:1 Гильманшин – 38' 3:1 Скрыпников – 44' 4:1 Меренчуков – 49' 5:1 Меренчуков – 52' 6:1 Леньо – 57' 7:1 Меренчуков – 60'
Результаты других матчей игрового дня:
«Рубин» – «Урал» – 3:2
«Ростов» – «Сочи» – 2:3.
Россия - Молодёжное первенство. 14-й тур
25 октября 2019, пятница. 12:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
3 : 2
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Карягин – 26' 2:0 Карягин – 29' 2:1 Новиков – 54' 3:1 Шолох – 67' 3:2 Крюков – 69'
Удаления: нет / Некрасов – 90'
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