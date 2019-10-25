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«Тамбов» поднялся на 2-е место в первенстве «молодёжек», разгромив «Уфу» — 7:1

«Тамбов» поднялся на 2-е место в первенстве «молодёжек», разгромив «Уфу» — 7:1
Футбол / РПЛ 0

В 14-м туре молодёжного первенства России «Тамбов» принимал «Уфу». Матч состоялся на стадионе «Локомотив» в Тамбове и завершился со счётом 7:1.

К 32-й минуте хозяевам удалось отличиться дважды усилиями полузащитников Дмитрия Меренчукова и Дениса Леньо. На 38-й минуте гости ответили голом защитника Альберта Гильманшина. В дальнейшем забивал только «Тамбов». Один из мячей на свой счёт записал хавбек Денис Скрыпников. Леньо удалось оформить дубль, Меренчукову – хет-трик.

«Тамбов», набрав 27 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства и уступает только «Динамо» (31). С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 14-й тур
25 октября 2019, пятница. 14:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
Окончен
7 : 1
Уфа-мол.
Уфа
1:0 Меренчуков – 30'   2:0 Леньо – 32'   2:1 Гильманшин – 38'   3:1 Скрыпников – 44'   4:1 Меренчуков – 49'   5:1 Меренчуков – 52'   6:1 Леньо – 57'   7:1 Меренчуков – 60'

Результаты других матчей игрового дня:

«Рубин» – «Урал» – 3:2
«Ростов» – «Сочи» – 2:3.

Россия - Молодёжное первенство. 14-й тур
25 октября 2019, пятница. 12:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
3 : 2
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Карягин – 26'   2:0 Карягин – 29'   2:1 Новиков – 54'   3:1 Шолох – 67'   3:2 Крюков – 69'
Удаления: нет / Некрасов – 90'
Россия - Молодёжное первенство. 14-й тур
25 октября 2019, пятница. 14:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Сочи-мол.
Сочи
0:1 Джанелидзе – 21'   0:2 Коркин – 30'   1:2 Медведь – 43' (пен)   1:3 Джанелидзе – 58'   2:3 Гогричиани – 90+4'
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