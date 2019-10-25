В Москве пройдёт благотворительный футбольный турнир «Чемпионата»

«Чемпионат» совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» проведёт масштабный спортивно-социальный проект — «I Благотворительный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд портала Чемпионат».
Турнир является благотворительным и носит исключительно дружеский характер. Все средства, вырученные организаторами от проведения всероссийского турнира по мини-футболу, будут направлены на развитие детско-юношеских футбольных школ России.
В проекте примут участие лидирующие предприятия Российской Федерации и СНГ. Всё больше компаний и организаций проникаются благими идеями развития корпоративной сплочённости через участие в масштабных спортивных мероприятиях. Подобные проекты укрепляют командный дух, формируют волю к победе и воспитывают коллективную ответственность — всё это и есть практический результат, который предприятия получают от участия в турнирах.
Подробную информацию по участию можно получить в оргкомитете. Контактное лицо — Эйснер Андрей. Телефоны: +7 (987) 100 66 18, +7 (499) 938 55 69; адрес электронной почты: a.eisner@fond-pvb.ru.
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