Экс-тренер «Спартака»: Шюррле не впечатлил. Хороший игрок, не более того

Бывший тренер вратарей «Спартака» Даниэль Тудор поделился мнением о полузащитнике красно-белых Андре Шюррле.
«Андре Шюррле не впечатлил. А должен был? Всё-таки чемпион мира? Хорошо, но это говорит только о том, что Шюррле хороший футболист. Не более того», — приводит слова Тудора Спорт Бизнес Online.
В текущем сезоне Шюррле принял участие в 12 матчах в составе красно-белых. На его счету 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. За московский клуб немец выступает на правах аренды, которая рассчитана до лета следующего года. Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе команды 15 очков. В 14-м туре красно-белые в гостях сыграют с «Локомотивом» (27 октября).
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