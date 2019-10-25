Комбаров: чемпионский «Спартак» собрал Аленичев, Каррера попал в готовую команду

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил, что чемпионскую команду «Спартака» 2017 года создал Дмитрий Аленичев.

«Полностью согласен, что при Аленичеве «Спартак» мог стать фаворитом номер один на долгие годы. В сезоне после чемпионского мы должны были опять брать золото, но на команду оказывалось сильное давление. Кому-то нужно было реализовывать свои амбиции — это была одна из причин, почему не было игры.

Это Аленичев собирал команду — либо расставался с футболистами, либо приобретал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после первого тура, когда выиграли у Тулы — 4:0. Точнее, убрали-то его после той неудачи с АЕКом. Но Каррера пришёл уже в готовую команду, которая и стала чемпионом. На следующий год все футболисты остались. Плюс у команд-конкурентов были проблемы. Но опять скажу: кому-то надо было новых игроков покупать и убирать, разваливать костяк. И началась ситуация, которую все знают", — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.