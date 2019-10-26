Ван дер Варт стал чемпионом девятого дивизиона Дании
Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт стал победителем девятого по силе дивизиона Дании, Серии 4, в составе второй команды «Эсбьерга».
«Горжусь этой командой! Мы с „Эсбьергом“ только что стали чемпионами Серии 4. Стареем, но всё ещё побеждаем», — написал 36-летний нидерландский игрок.
Фото можно посмотреть на странице ван дер Варта в «Инстаграме».
Ван дер Варт выступал за амстердамский «Аякс», «Гамбург», мадридский «Реал», «Тоттенхэм Хотспур» и другие команды. В 2010 году ван дер Варт стал серебряным призёром чемпионата мира в ЮАР в составе национальной команды Нидерландов. На его счету 25 мячей в 109 матчах за нидерландскую сборную. Футболист завершил международную карьеру в 2013 году.
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