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«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в домашнем матче АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В начале второго тайма, на 46-й минуте, счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. На 65-й минуте полузащитник Кевин Де Брёйне упрочил преимущество «горожан». Через 5 минут хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Астон Вилла» прервала беспроигрышную серию в АПЛ, которая длилась на протяжении трёх матчей.

«Манчестер Сити» набрал 22 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (11) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 25 очков в 9 матчах.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
26 октября 2019, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Стерлинг – 46'   2:0 Сильва – 65'   3:0 Гюндоган – 70'
Удаления: Фернандиньо – 87' / нет
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