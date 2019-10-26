«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в домашнем матче АПЛ

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В начале второго тайма, на 46-й минуте, счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. На 65-й минуте полузащитник Кевин Де Брёйне упрочил преимущество «горожан». Через 5 минут хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Астон Вилла» прервала беспроигрышную серию в АПЛ, которая длилась на протяжении трёх матчей.



«Манчестер Сити» набрал 22 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (11) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 25 очков в 9 матчах.