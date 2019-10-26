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«Вест Хэм» сыграл вничью с «Шеффилдом», «Брайтон» одержал победу над «Эвертоном»

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Шеффилдом», «Брайтон» одержал победу над «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил полузащитник «Вест Хэма» Роберт Снодграсс, отличившийся на 44-й минуте с передачи нападающего Андрея Ярмоленко. В середине второго тайма счёт сравнял форвард «Шеффилда» Ли Муссе.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
26 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Снодграсс – 44'   1:1 Муссе – 69'

В другом матче 10-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Эвертон». Встреча состоялась в Брайтоне на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Брайтона» отличились хавбек Паскаль Гросс и нападающий Ниль Мопе, реализовавший пенальти. В ворота хозяев по одному мячу отправили защитник Адам Уэбстер (автогол) и нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. Победу «Брайтону» принёс защитник «ирисок» Лука Динь, забивший в свои ворота на 94-й минуте.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
26 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 2
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Гросс – 15'   1:1 Уэбстер – 20' (автогол)   1:2 Калверт-Льюин – 74'   2:2 Мопе – 80' (пен)   3:2 Динь – 90+4' (автогол)

Ещё один матч 10-го тура АПЛ состоялся на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, где одноимённая команда принимала «Борнмут». Финальный свисток зафиксировал ничью — 0:0.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
26 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
0 : 0
Борнмут
Борнмут
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