«Вест Хэм» сыграл вничью с «Шеффилдом», «Брайтон» одержал победу над «Эвертоном»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч забил полузащитник «Вест Хэма» Роберт Снодграсс, отличившийся на 44-й минуте с передачи нападающего Андрея Ярмоленко. В середине второго тайма счёт сравнял форвард «Шеффилда» Ли Муссе.
В другом матче 10-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Эвертон». Встреча состоялась в Брайтоне на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Брайтона» отличились хавбек Паскаль Гросс и нападающий Ниль Мопе, реализовавший пенальти. В ворота хозяев по одному мячу отправили защитник Адам Уэбстер (автогол) и нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. Победу «Брайтону» принёс защитник «ирисок» Лука Динь, забивший в свои ворота на 94-й минуте.
Ещё один матч 10-го тура АПЛ состоялся на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, где одноимённая команда принимала «Борнмут». Финальный свисток зафиксировал ничью — 0:0.
- 26 октября 2019
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