Тедеско на позитиве и спор Джикии с Шюррле. Яркие фото с тренировки «Спартака»

Сегодня, 26 октября, в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем с «Локомотивом».
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
«Конечно, смотрел матч «Локомотива» с «Ювентусом». У «Ювентуса» были проблемы в атаке и с созданием моментов. «Локомотив» защищался очень хорошо, играл компактно и глубоко. Не думаю, что они применят подобную тактику завтра против нас.
Могу сказать, что «Локомотив» любит владеть мячом и контролировать ход игры. У них есть индивидуально сильные футболисты, которые могут это делать, в частности Жоау Марио и Крыховяк.
Что касается переноса тренировочного процесса в Тушино, то здесь лучше инфраструктура, отличная техника. Сам факт нахождения на стадионе — прекрасная мотивация, особенно для иностранных футболистов. Ты находишься внутри атмосферы, везде красно-белые цвета, эмоциональная составляющая очень важна».
Лучшие кадры с открытой тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 26 октября 2019
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