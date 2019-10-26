Тедеско на позитиве и спор Джикии с Шюррле. Яркие фото с тренировки «Спартака»

Сегодня, 26 октября, в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем с «Локомотивом».



Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом».



«Конечно, смотрел матч «Локомотива» с «Ювентусом». У «Ювентуса» были проблемы в атаке и с созданием моментов. «Локомотив» защищался очень хорошо, играл компактно и глубоко. Не думаю, что они применят подобную тактику завтра против нас.



Могу сказать, что «Локомотив» любит владеть мячом и контролировать ход игры. У них есть индивидуально сильные футболисты, которые могут это делать, в частности Жоау Марио и Крыховяк.



Что касается переноса тренировочного процесса в Тушино, то здесь лучше инфраструктура, отличная техника. Сам факт нахождения на стадионе — прекрасная мотивация, особенно для иностранных футболистов. Ты находишься внутри атмосферы, везде красно-белые цвета, эмоциональная составляющая очень важна».



Лучшие кадры с открытой тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.