Четверо игроков академии «Зенита» посетили рурское дерби за успехи в учёбе

Сегодня, 26 октября, воспитанники футбольной академии «Газпрома» побывали на матче 9-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» — «Боруссия» (Дортмунд).

Руководство академии сине-бело-голубых решило поощрить футболистов за хорошую учёбу в школе и отправило их в Гельзенкирхен на рурское дерби. Таким образом, в Германию отправились полузащитник «Зенита» U17 Игорь Воробьёв, игроки «Зенита» U16 Евгений Пантелейчук, Дмитрий Серебряков и Евгений Ким, закончившие прошлый учебный год на одни пятёрки.

Футболисты академии «Зенита» на матче «Шальке-04» — «Боруссия» Д Фото : пресс-служба «Зенита»

«Рурское дерби — это матч, который хочет посмотреть любой футболист. Я думаю, мы сделали правильный выбор, поощрив ребят за хорошую успеваемость в школе посещением именно этого матча, дав им возможность посмотреть хороший футбол. Академия «Зенита» уделяет большое внимание образовательному процессу, и ребята должны видеть, что мы их поощряем за успехи в учёбе.

Мы хотим воспитывать интеллектуально развитых футболистов, ведь высокий интеллект поможет им адаптироваться к любой ситуации на поле. Во-вторых, все понимают, что не каждый наш воспитанник станет профессиональным футболистом, но при этом он должен быть образованным и воспитанным человеком. Мы в этом тоже видим свою обязанность», — сказал старший тренер академии «Зенита» Василий Костровский.

Матч между «Шальке-04» и дортмундской «Боруссией» завершился со счётом 0:0.