«Челси» громит «Бёрнли» в гостях 4:0 после гола Виллиана в контратаке. Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Челси» гости на 58-й минуте увеличили свой перевес до 4:0.

Гол забил полузащитник Виллиан. После передачи нападающего Тэмми Абрахама он вошёл в штрафную с правого угла и точно пробил в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».



10-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 25 октября, матчем «Саутгемптон» — «Лестер Сити», который завершился победой гостей со счётом 9:0.



В субботу, 26 октября, «Манчестер Сити» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле выиграл у «Эвертона» со счётом 3:2, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Борнмутом» со счётом 0:0, а «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1.



В воскресенье, 27 октября, состоятся матчи «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».