Сигурдссон: знаю о трудностях в «Динамо», но в матче всё отходит на второй план

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».



«Я в курсе, что у „Динамо“ сейчас трудности. Команда сделала ряд крупных приобретений и всё равно пока находится в нижней части таблицы. К тому же там сменился тренер. Но футбол — это 90 минут игры, все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план», — приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.



Матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 27 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

ЦСКА набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (11) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».