Экс-хавбек ЦСКА Сердеров: в Хорватии больше всего скучаю по русской бане

Бывший полузащитник ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за «Интер» из Запрешича, рассказал о жизни в Хорватии.
«В свободные от тренировок и игр часы сижу дома, играю в приставку. Могу в кафешку сходить, кофе попить. В последнее время стал часто гулять в парке, причём один. Ухожу в себя, думаю о чём-то… Книги начал читать — автобиографии спортсменов.
По чему из российской жизни больше всего скучаю? По бане! Здесь просто нет нормальной. Приходишь в сауну в оздоровительном комплексе (в нашем городе их два) — так там холодно! А местные сидят и кайфуют… Короче, вообще не то!
А пришёл в другую — там взрослые люди заходят в сауну в полотенцах, а потом сбрасывают их и сидят голые. Может, конечно, иностранцы… Я, когда это увидел, вообще ушёл. Что за баня, если нет веников, нет нормального жара?! Просто смешно», — цитирует Сердерова Sportbox.
В нынешнем сезоне Сердер забил 8 мячей в 11 матчах чемпионата Хорватии. 25-летний россиянин возглавляет гонку бомбардиров турнира.
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