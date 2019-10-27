«Болонья» прервала серию матчей без побед в Серии А, обыграв «Сампдорию»

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Болоньи» Родриго Паласио. На 64-й минуте форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини сравнял счёт. На 78-й минуте защитник Маттья Бани вновь вывел хозяев вперёд в счёте.Таким образом, «Болонья» прервала серию без побед в Серии А, которая длилась на протяжении пяти матчей.



«Болонья» набрала 12 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (4) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший в 9 матчах 23 очка.