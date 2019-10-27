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«Спартак» — после победы над «Локо»: как настроение, пацаны? Трёшку пристроили

«Спартак» — после победы над «Локо»: как настроение, пацаны? Трёшку пристроили
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» потроллил «Локомотив» после разгромной победы в очном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

В «твиттере» красно-белых по завершении встречи появилась запись со следующими словами: «Как настроение, пацаны? Трёшку пристроили».

«Пацаны» — это отсылка к обращению полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова к болельщикам своей команды: «Пацаны! Я никогда не устану повторять...» После этих слов фанаты красно-зелёных стали скандировать известное оскорбление в адрес «Спартака». Позже хавбек был вынужден извиниться.

«Трёшку пристроили» — отсылка к знаменитому хештегу «Локомотива», когда клуб ярко объявлял о закрытии трансферной кампании. Одновременно это отсылка к счёту сегодняшнего матча — 3:0 в пользу «Спартака».

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