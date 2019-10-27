Бистрович: уверены в Гончаренко на 100 процентов

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал поражение в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).

«Была хорошая и жёсткая игра. Это дерби. У нас были моменты, но не смогли забить гол. К сожалению, пока в этом наша проблема. Что касается того, что не забиваем пенальти, то это всегда лотерея. Можно бить удачно, можно не очень. Сегодня не повезло.

Доверяют ли игроки Гончаренко? Мы уверены в нём на 100 процентов. Мы все — одна команда, вместе работаем", — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА не может выиграть уже в трёх матчах РПЛ подряд. Ранее «армейцы» проиграли «Ростову» (1:3) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1). В турнирной таблице чемпионата России команда Виктора Гончаренко занимает 5-е место (26 очков).

