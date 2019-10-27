Гончаренко — о неудачах ЦСКА: стоит упасть глубоко, чтобы вернуться

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал неудачную серию команды в последних матчах.

«Если у тебя идёт чёрная полоса, то она касается всех эпизодов. Такие ситуации бывают, через них надо проходить. Когда ты обыгрываешь „Реал“, то взлетаешь очень высоко. Стоит упасть глубоко, чтобы вернуться. Иногда чёрная полоса бывает взлётной.



Если говорить о кризисе, то надо понять, что зрелость к футболистам приходит как раз и через такие игры. Ахметов ещё год назад мало играл, Обляков тоже нечасто выходил на поле. Это закалка, через которую мы должны пройти. Понятно, что болельщикам непросто принять эту ситуацию. Мы идём по этому пути, и сворачивать с него будет неправильно», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.