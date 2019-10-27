Фьолусон: с «Оренбургом» неинтересно и совсем невесело играть

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).
«Очень тяжело играть с такими командами, как «Оренбург». Они играли весь матч от обороны, вдесятером находились в своей штрафной. Важно реализовывать все моменты, которые мы создаём, потому что их порой бывает не так много.
Меня не раздражал оборонительный футбол «Оренбурга», но с такими командами неинтересно и совсем невесело играть. Это их выбор, если они хотят играть в такой футбол, тем более на выезде, пожалуйста, пусть играют.
Что касается эпизода с удалением Берга, я не очень чётко видел этот момент. Оба игрока пошли на мяч, ситуация была 50/50. Не могу сказать, было там нарушение или не было", — передаёт слова Фьолусона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 27 октября 2019
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