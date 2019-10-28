Гол Кейна на 48-й секунде — в видеообзоре матча АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



Первый гол в матче был забит уже на 48-й секунде. Гарри Кейн удачно сыграл на добивании после того как мяч отскочил в поле от перекладины, в которую попал Сон Хын Мин. Красные сравняли уже во втором тайме. На 52-й минуте Джордан Хендерсон после неудачной игры Дэнни Роуза переиграл Пауло Гассанигу ударом из пределов штрафной площади. Победный мяч в составе «Ливерпуля» провёл Мохамед Салах. На 75-й минуте египтянин реализовал 11-метровый удар, который был назначен за нарушение правил Сержем Орье на Садио Мане.

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