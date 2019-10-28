В Японии команда забила два гола с центра поля за минуту. Видео

В матче 38-го тура второго дивизиона Японии между командами «Ямагата» и «Эхимэ» (3:0) хозяевам удалось забить два невероятных гола.
На 61-й минуте, когда счёт был 1:0, один из игроков «Ямагаты» получил мяч в центре поля, воспользовавшись неудачной передачей соперника. Увидев, что голкипер вышел слишком далеко из ворот, он вторым касанием перебросил футбольный снаряд через него и увеличил преимущество своей команды.
Вратарь не извлёк урока из этого момента. Спустя всего минуту хозяева вновь перехватили мяч в центре поля и начали контратаку. Уже другой игрок «Ямагаты» бросил взгляд на ворота и увидел, что голкипера снова в них нет. Сам вратарь, вероятно, осознав, что произойдёт дальше, устремился на своё место. Удар в этот раз не получился столь же сильным, а мяч полетел невысоко, но голкипер всё равно не справился с ним.
Видео доступно на «Чемпионате».
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