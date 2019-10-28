«Краснодар» подаст апелляцию на удаление Берга в матче с «Оренбургом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал судейство матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург» (1:1). Споры вызвало решение арбитра Алексея Матюнина показать прямую красную карточку форварду «Краснодара» Маркусу Бергу в концовке встречи.
«Что касается красной карточки Берга — на этот момент «Краснодар» подаст апелляцию, поэтому комментировать этот момент не могу. Экспертная комиссия даст своё заключение и передаст его в КДК», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
После матча Берг признался, что его удивила красная карточка. Форвард подчеркнул, что в моменте с удалением была обоюдная борьба, а жёлтой карточки было бы достаточно.
Вандерсон с дочкой и удаление Берга. Фото с матча «Краснодар» — «Оренбург»
- 28 октября 2019
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