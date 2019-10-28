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Бельерин поддержал Джаку, пославшего болельщиков «Арсенала»

Бельерин поддержал Джаку, пославшего болельщиков «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал капитана команды Гранита Джаку, который ранее вступил в конфликт с болельщиками «канониров».

Напомним, во время замены швейцарца в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2) фанаты начали его освистывать. В ответ 27-летний полузащитник послал болельщиков.

«Мы все люди, и у всех нас есть эмоции. Иногда с ними сложно справиться. Настало время поддерживать друг друга, а не отталкивать. Мы побеждаем только тогда, когда мы вместе», — написал Бельерин на странице в «Твиттере».

«Арсенал» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Ливерпуль».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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