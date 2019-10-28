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Пожар возле стадиона московского «Спартака» потушен

Пожар возле стадиона московского «Спартака» потушен
Футбол / РПЛ 0

Возгорание сухой травы рядом с «Открытие Ареной», стадионом московского «Спартака», потушено. Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать оставленный непогашенным костёр.

«28 октября 2019 года в 17 часов 07 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Волоколамское шоссе, дом 69, где происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.

Принятыми мерами в 17 часов 38 минут пожар был локализован, а в 17 часов 46 минут ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте управления МЧС.

Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года. Стоимость строительства составила 14,5 млрд рублей. Вместимость стадиона составляет 45 360 зрителей. В 2018 году на «Открытие Арене» состоялось пять матчей чемпионата мира.

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